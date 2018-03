Specjalny pokój dla fanów z Facebooka. Nietypowy pomysł hotelu w Dubaju

Hotel Atlantis, The Palm w Dubaju postanowił w wyjątkowy sposób uczcić 1 mln użytkowników na Facebooku. Najwierniejsi fani będą mogli skorzystać z darmowego noclegu w specjalnym apartamencie, w którym m.in. znajdzie się fotel w kształcie kciuka.

To pierwszy tego typu apartament hotelowy na świecie, stworzony z myślą o potrzebach aktywnych użytkowników mediów społecznościowych. System rezerwacji zostanie uruchomiony 18 marca i będzie działał do grudnia br.

Atlantis, The Palm to jeden z najbardziej luksusowych hoteli w Dubaju. Znajduje się na słynnej Wyspie Palmowej. Najtańsza wycieczka z noclegiem w tym obiekcie, jaką udało nam się znaleźć, kosztuje 6700 zł za 8 dni.

Apartament dla fanów z FB usytuowany jest na 19. piętrze i oferuje widok na całą Wyspę Palmową. Aby dostać się do środka, należy użyć swojego loginu na Facebooku. A później można relaksować się w fotelu w kształcie facebookowego lajka i przełączyć się na specjalny fanpage dostępny na ekranie telewizora. Każdy gość będzie miał do dyspozycji osobistego boya hotelowego. Ale to jeszcze nie wszystko. Każdy turysta, który trafi do tego pokoju będzie mógł na bieżąco relacjonować pobyt. Wystarczy skorzystać z udogodnienia Facebook Live Lounge, które umożliwia umieszczenie telefonu na selfie-sticku i nagrywanie swojego materiału bez żadnych ograniczeń. W łazience zamontowane jest zaś specjalne lustro, za pomocą którego można wysyłać wiadomości do przyjaciół.