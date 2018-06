Spędzili na lotnisku dwa dni. Z Katowic wrócili autokarem

Problemy transportowe linii Small Planet na trasie Zakintos – Gdańsk i Zakintos – Katowice nadal trwają. Od wtorku na wyspie miało być uwięzionych ok. 400 osób. Niektórzy z nich dopiero wrócili do domu.

O gigantycznych opóźnieniach linii Small Planet pisaliśmy już wczoraj. Problemy rozpoczęły się we wtorek 26.06, kiedy to odwołany został pierwszy lot z Zakintos do Gdańska, który pierwotnie planowany był na 15:40. – Wyjechaliśmy o 13 z hotelu, przyjechaliśmy na lotnisko i czekaliśmy do 18, by dowiedzieć się, że nasz lot jest odwołany – mówi pan Bartek. – Wtedy wszystkie osoby, które miały lecieć do Gdańska zostały odprawione z powrotem do hotelu. Późniejszy lot do Katowic także został odwołany i pasażerowie tego lotu również wrócili do hotelu. Prawdziwy cyrk zaczął się dopiero następnego dnia, kiedy od samego rana, dosłownie co godzinę dostawaliśmy informację o zmienionym czasie wylotu – dodaje klient linii Small Planet.