Spór o kolosa na mierzei trwa. "Wydaje się niewiarygodne, aby prawo miejscowe zezwalało na barbarzyństwo"

"Nadleśnictwo Lębork wysłało pismo do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwracając się o umożliwienie zakupu gruntu . Gdyby Lasom Państwowym udało się odkupić działki na Mierzei Sarbskiej, to w przyszłości mogłoby dojść do powiększenia rezerwatu Mierzeja Sarbska i raz na zawsze zniknąłby problem presji inwestycyjnej na tym obszarze" - tłumaczy we wpisie na Facebooku Stowarzyszenia Pomorski Dom.

"27 listopada br. wysłaliśmy trzy identyczne pisma do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz do senatora Kazimierza Kleiny. W piśmie zwróciliśmy się do adresatów o poparcie idei skorzystania przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu dla działek, na których ma powstać inwestycja. Zażądaliśmy również, aby RDOŚ zrewidował swoje stanowisko w sprawie zmiany MPZP dla owej działki, które przyczyniło się podjęcia uchwały z dnia 12.10.2018 r. zmieniającej dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wskutek zmian zwiększono dopuszczalną wysokość zabudowy do 22 m oraz powierzchnię zabudowy do 30 proc., co w oczywisty sposób wpłynie negatywnie na rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska" - czytamy dalej we wpisie Stowarzyszenia Pomorski Dom.