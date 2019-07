Sposób na brzydko pachnących pasażerów. W metrze rozpylane są perfumy

To najnowszy pomysł władz Wiednia, które zdecydowały, że w ten sposób będą walczyć z nieprzyjemnym zapachem w komunikacji miejskiej. Teraz w wiedeńskim metrze będzie pachniało perfumami. Akcja objęła dwie linie: U1 i U6.

W specjalnie oznakowanych wagonach wybranych linii rozpylane są cztery rodzaje zapachów. Perfumy rozprowadzane są w przedziałach poprzez wentylację, co zapewnia ich równomierne rozpylenie. Dla pasażerów przygotowana została internetowa ankieta, w której mogą ocenić, na ile akcja im się podoba i czy powinna być dalej kontynuowana.

Nie jest to pierwszy pomysł wiedeńskich władz na rozprawienie się z nieprzyjemnym zapachem w komunikacji miejskiej. Zeszłoroczny projekt niestety nie przypadł pasażerom do gustu. Rozdawano im dezodoranty, co sprawiło, że część z nich poczuła się urażona. Akcja nie została przez mieszkańców odebrana pozytywnie.