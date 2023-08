Sposób na tańsze wyjazdy. Najlepsze hotele i najpiękniejsze zakątki w niższych cenach

To, co może przekonywać do rezerwacji wakacji z wyprzedzeniem, to również kwestie finansowe. Na początku płacimy niewielką zaliczkę – od 5-10 proc. ceny wycieczki. Resztę kwoty wpłacamy później, najczęściej na około miesiąc przed podróżą. W pierwszych etapach przedsprzedaży nierzadko można skorzystać również z innych rabatów, na przykład zniżek na pobyt dla dziecka czy drugiej osoby na rezerwacji, rabatów na wycieczki fakultatywne czy parkingi przy lotnisku.