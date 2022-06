Spróbowałam marokańskiego rytuału. "Do środka wchodzi się nago"

Nie każdy zgodziłby się na to, a by obca osoba obmywała jego nagie ciało. Niektórzy szczególnie wrażliwi są w kwestii swojej głowy. A ostatnim etapem jest właśnie mycie włosów. Mnie osobiście skojarzyło się to z czasami, kiedy mama dbała o moją higienę. To naprawdę miłe uczucie, które przywołało wspomnienia z czasów dzieciństwa i poczucia błogiego spokoju.