Średniowieczna perła Wrocławia. Mało znany zabytek na dwóch wyspach

Budynek, o którym mowa powstał w XIII w., a pierwsza wzmianka na jego temat pochodzi z 1242 r. Jest to obiekt o tyle ciekawy, że posadowiony został na dwóch wrocławskich wyspach jednocześnie. Na przestrzeni dziejów zmieniał nazwy i określano go jako młyn Arnold, Klara, Maciej oraz Maria. Ostatnia nazwa przetrwała do dzisiaj i taka jest oficjalna nazwa zabytku położonego w bezpośredniej bliskości Ostrowa Tumskiego.