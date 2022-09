Prom gigant. W Gdyni oczekuje na swój dziewiczy rejs

W niedzielę 4 września z portu w Gdyni wystartuje najnowsza jednostka floty Stena Line. Prom Stena Estelle to prawdziwy gigant, do którego wchodzić się będzie z rękawa pasażerskiego, jak na lotnisku. Trwają ostatnie przygotowania do pierwszego liniowego rejsu Gdynia-Karlskrona.