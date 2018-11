Stewardesa nakarmiła własną piersią niemowlę pasażerki. "Na ziemi są też anioły"

24-letnia Patrisha Organo podczas lotu nakarmiła dziecko pasażerki własną piersią. "Wczoraj zaplanowano mi lot kontrolny, który miał posłużyć do oceny personelu pokładowego. Nie myślałam, że będzie tak wyjątkowy" - napisała stewardesa.

Pracownica filipińskiego przewoźnika zamieściła post na swoim profilu na Facebooku, w którym opisała zaistniałą sytuację: "Wczoraj zaplanowano mi lot kontrolny, który miał posłużyć do oceny personelu pokładowego. Nie myślałam, że będzie tak wyjątkowy. Wszystko szło gładko, aż po starcie usłyszałam płacz niemowlęcia. Jedyne co chciałam zrobić, to rzucić wszystko i mu pomóc. Podeszłam do matki i zapytałam, czy wszystko w porządku. Doradziłam jej, aby nakarmiła dziecko. Odpowiedziała, że zabrakło jej mleka w proszku. Pasażerowie zaczęli przyglądać się tej sytuacji".