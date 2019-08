Stewardesy w bikini na pokładzie samolotu. VietJet Air lubi zaskakiwać

Wietnamska linia lotnicza VietJet Air, popularnie zwana też „Bikini Airlines”, uruchamia nowe połączenia. Przewoźnik najbardziej znany jest z tego, że żeńska część załogi obsługuje pasażerów tylko w stroju bikini.

Teraz loty do Indii można wykupić w promocyjnej cenie za równowartość 50 groszy. Oferta obowiązuje przez trzy dni do 22 sierpnia i przez ten czas można kupić bilety na trasie z Ho Chi Minh lub z Hanoi do Nowego Delhi w Indiach w okresie od grudnia do marca 2020 r. Cena biletu (bez VAT-u, opłaty lotniskowej i innych dodatków) wynosi zaledwie 9 rupii indyjskich, czyli właśnie ok. 50 groszy.