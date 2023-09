Straty oszacował na ponad 25 tys. zł. Wszystko przez żarłocznego koalę

Koala australijski

Koala to gatunek roślinożernego ssaka, zamieszkującego Australię. Długość ciała dorosłych samic oscyluje w granicach od 65 do 77 cm, a samców od 65 do 85 cm. Masa ciała w przypadku samic waha się w przedziale od 4,1 do 11 kg, natomiast osobniki płci męskiej mogą ważyć nawet do 14-15 kg.