Super miejsca na urlop z Polski z krótkim lotem. W 4 godziny będziesz na miejscu

Spośród ciekawych i dostępnych na każdą kieszeń urlopowych kierunków wybraliśmy najfajniejsze rozwiązania z bardzo krótkimi lotami z naszego kraju. Przedstawiamy Bułgarię, greckie Rodos i Turcję - najlepsze oferty tygodniowych wakacji z przelotami.

Bułgaria - króciutkie loty i gwarantowane słońce

Bezpośrednie przeloty odbywają się z największych lotnisk w Polsce i trwają nawet jedynie około 2 godzin. To niezwykle komfortowa opcja dla rodzin z małymi dziećmi, których nie trzeba zabawiać i uciszać w trakcie długiej i uciążliwej podróży na wczasy z naszego kraju. Jadąć do Słonecznego Brzegu wylądujemy w Burgas , a do Złotych Piasków w Warnie . Dodatkowo wybierajmy hotele 4- i 5-gwiazdkowe i wygodną formułę all inclusive, dzięki której nie będziemy się musieli o nic martwić. A w Bułgarii mile zaskoczą nas ceny zakwaterowania i lokalnych atrakcji. Za tygodniowy pobyt z przelotami zapłacimy nawet poniżej 1600 zł od osoby.

Grecja - Rodos w świetnej cenie i tylko w 3 godziny z Polski

Upały nie docierają jeszcze wówczas do wyspy: temperatury oscylują wokół 25 st. C w dzień i 15 st. C nocą. Temperatura wody morskiej to z kolei aż 20 st. C, co przy 10 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę stwarza idealne warunki do korzystania z uroków Grecji. Nie zapomnij spakować kremów z wysokimi filtrami przeciwsłonecznymi i leciutkich ubrań - długie spodnie czy zakryte buty lepiej mieć ze sobą, ale mogą okazać się zupełnie zbędne i przeleżą wyjazd w walizce.