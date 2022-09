Surfująca wydra na Oceanie Spokojnym. To nagranie jest hitem

Wydry morskie są świetnymi pływakami i większość życia spędzają w wodzie. Potrafią zanurkować na głębokość nawet do 60 m. Są też jedynymi, poza małpami, naczelnymi zwierzętami. Nie od dziś wiadomo, że to niezwykle inteligentne, ale też urocze stworzenia. Zamieszkują przede wszystkim wybrzeża Oceanu Spokojnego. Tam właśnie doszło do zabawnej sytuacji, której główną bohaterką była wydra.