Światowy Dzień Turystyki. "Śpieszcie się odkrywać nietypowe kraje"

- Jednym z takich miejsc jest Pakistan, kuszący zabytkami, przyrodą, egzotyką i kuchnią. A jednocześnie jest to bezpieczny kraj. Z punktu widzenia polskiego turysty, Pakistan jest bajecznie tani do podróżowania, zwiedzania i odkrywania. Wyżywienie, transport, noclegi, czy usługi nie obciążają budżetu, dzięki czemu portfel podróżnika może posapywać z zadowolenia. To miłe uczucie, mieć świadomość, że nie musicie sprawdzać cen, ponieważ praktycznie na wszystko was stać - wyjaśnia Paweł Kunz.