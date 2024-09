Zabawiali się w samolocie. Podróżni nie mieli skrupułów

Bradley Smith i Antonia Sullivan zostali złapani na gorącym uczynku, podczas próby dołączenia do mile-high club (nieformalny klub dla osób uprawiających seks na pokładzie samolotu). Do sytuacji doszło podczas powrotu z wakacji na słonecznej Teneryfie w Hiszpanii. Para wracała do Bristolu 3 marca porannym lotem easyJet o 7 rano.