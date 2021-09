Światowy Dzień Turystyki. "Wszyscy jedziemy jednym pociągiem" [Felieton]

Podróżowanie to nie tylko bilety lotnicze w okazyjnych cenach i hotele all inclusive. To także suma doświadczeń, które pozwalają nam kształtować nasz światopogląd i uczą nas odpowiedzialności. A ja, z okazji Światowego Dnia Turystyki (27 września), pragnę zaapelować o to, abyśmy podróżowali świadomie.