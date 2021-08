Świdnica. Atrakcje i zabytki perły Dolnego Śląska

Największy, drewniany, barokowy kościół w Europie może pomieścić ok. 7500 osób. Początkowo nic nie wskazywało na to, że przetrwa on próbę czasu, ponieważ zbudowano go jedynie z drewna, piasku, słomy i gliny. Katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg zezwolił pod naciskiem protestanckiej Szwecji na budowę kościoła po zakończeniu wojny trzydziestoletniej (1618-1648).