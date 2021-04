Świecko. Grupa nielegalnych imigrantów przyłapana na granicy

Nielegalni imigranci z Iraku

Jak poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak, sąd skazał go na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, grzywnę w wysokości 3 tys. zł i z poniesieniem kosztów postępowania. Do tego wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości. - 29-latek został też zobowiązany do opuszczenia Polski i ma roczny zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen – powiedziała rzeczniczka.