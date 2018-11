Święto wina czas zacząć! Beaujolais Nouveau i najbardziej szalone tradycje winiarskie na świecie

W trzeci czwartek listopada na całym świecie rozbrzmiewają toasty wznoszone pierwszym winem z tegorocznych zbiorów. Obchody Beaujolais Nouveau to prawdopodobnie jedna z najpopularniejszych imprez dla fanów tego trunku.

Włoska Festa dell’Uva to największa parada w Toskanii, niezwykła tym bardziej, że jej uczestnicy przebierają są za… kiście winogron. Festiwal łączy pyszne jedzenie i wino z zabawą i tańcami. Przez ulice miasta przejeżdżają wtedy cztery platformy, na których można spróbować lokalnych produktów oraz zobaczyć wyroby miejscowych rzemieślników. Z kolei w rejonie Bordeaux we Francji co roku gromadzą się tysiące ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił w nietypowym biegu. Uczestnicy maratonu du Medoc otrzymują na drogę… kieliszek wina. Co kilka kilometrów czeka na nich kolejny kubeczek, a trasie wyścigu towarzyszą liczne atrakcje takie jak zwiedzanie winnic, orkiestry, koncerty oraz kucharze smażący steki. Również Hiszpanie znaleźli osobliwy sposób na świętowanie. Od ponad 300 lat gromadzą się w Haro, małym miasteczku w regionie Rioja, aby uczcić dzień Świętego Piotra i uczestniczyć w słynnej La Batalla del Vino – ogromnej bitwie, w której główną amunicją jest wino.