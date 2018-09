Sycylia. Idealna wyspa na wakacje wczesną jesienią

Południe Europy to idealne miejsce na wczasy wczesną jesienią. Jeśli urlop dopiero przed tobą i nie masz pomysłu jak go spędzić, Sycylia będzie świetnym wyborem. Pogoda dopisuje, morze jest cieplutkie, a ta kuchnia...



Malownicze sycylijskie wybrzeże z ukrytymi plażami (Pixabay.com, Fot: OrcaTec)

Sycylia we wrześniu to wspaniała propozycja dla tych, którzy nie znoszą skrajnych upałów. W lipcu i sierpniu doświadczymy tutaj temperatur często przekraczających 30 st. C i nie zobaczmy ani kropli deszczu, co przy 11 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę i ciepłej wodzie morskiej (nawet 25 st. C) może być nieco męczące dla osób starszych bądź rodzin z małymi dziećmi.

Wrzesień na Sycylii jest znacznie łagodniejszy, z przyjemniejszymi temperaturami powietrza i wciąż nagrzanym Morzem Śródziemnym. O tej porze roku jest tu ok. 25-28 st. C w ciągu dnia i 18-21 st. C nocą. To świetne warunki do udanego plażowania, kąpieli morskich, uprawiania sportów wodnych na malowniczym wybrzeżu oraz zwiedzania największych atrakcji turystycznych Sycylii bez wszechobecnych tłumów.

Dlaczego Sycylia?

Wycieczki na największą śródziemnomorską wyspę to najczęściej opcja z dojazdem własnym albo z bezpośrednimi przelotami samolotami z głównych lotnisk w Polsce. Loty trwają ok. 3 godz., a dodatkową zaletą zorganizowanych wakacji na Sycylii jest to, że już nie musimy martwić się o transport do i z obiektu noclegowego, który załatwia nam organizator podróży.

Gorąca Sycylia z przeszło 300 słonecznymi dniami rocznie jest uwielbiana przez Europejczyków. Ten niezależny region oddziela od części kontynentalnej Cieśnina Mesyńska. Szczególnie wyróżnia się tutaj wciąż czynny, imponujący wysokością wulkan Etna, cel wspinaczek z plecakiem licznych przyjezdnych. Ponadto na urlopie na Sycylii warto wybrać się do Syrakuz ze wspaniałą katedrą figurującą na liście UNESCO, w okolice Agrigento z ruinami miasta Akragas, do Aci Trezza na Wyspy Cyklopów oraz w pobliże Porto Empedocle, aby na własne oczy zobaczyć biały klif Scala dei Turchi. Podczas podróży na wyspę warto odwiedzić jej stolicę, czyli Palermo, a także miasta Katania, Trapani oraz Marsala.

Co warto zobaczyć na Sycylii?

Sycylia to mnóstwo słońca, morska bryza, urokliwy klimat niewielkich miasteczek, świetne miejsca o znaczeniu historycznym i idealna okazja do słodkiego lenistwa. Na tej niezwykłej włoskiej wyspie ukrywają się liczne atrakcje, takie jak przestronny amfiteatr w Taorminie. To scena, antyczne kolumny i kilka tysięcy miejsc siedzących, na których dawniej siadali widzowie. W okolicy, na trasie liczącej przeszło 100 km, można się przejechać kolejką wąskotorową. A na zboczach Etny odkryjemy także ogród botaniczny z kaktusami i oleandrami nawożonymi w naturalny sposób popiołami wulkanicznymi oraz rzeką Alcantara, wijącą się w wąwozie.

Dobrym miejscem na relaks są nadmorskie wioski typu Santa Tecla, gdzie w spokoju wypoczniemy przez popołudnie i smacznie zjemy. Niedaleko w Aci Castello zobaczymy zamek wzniesiony na wybrzeżu na skale, a w uzdrowisku Acireale na północ od Katanii zabytki barokowe: katedrę i piękne bazyliki.

Sycylijska kuchnia

Jeśli kulinarne podróże to twój konik, zdecydowanie musisz odwiedzić Sycylię. Popularną lokalną potrawą są oczywiście przepyszne cannoli. Ten słodki deser to smażone rurki z ciasta, nadziane masą na bazie sera ricotta. Sycylia słynie także z lodów. Pierwsze gelato przygotowywano tutaj już kilka tysięcy lat temu i to ze śniegu z masywu wulkanu.

Ale włoska kuchnia to nie jedynie słodkości. Na słonecznej wyspie je się zarówno w dobrych restauracjach, biesiadując do późnych godzin nocnych, jak i łapie w biegu przekąski, sprzedawane bezpośrednio na ulicach. Do rangi sycylijskiego fast foodu urosły już placki z cieciorki, włożone w sezamową bułkę, a danie to nazywane jest nie inaczej, niż panini con panelle. Ponadto zdecydowanie trzeba skosztować tutejszych bakłażanów, przyrządzanych na mnóstwo sposobów, chociażby w postaci potrawki, czyli słynnej caponaty.

Krajobraz Sycylii tworzą również liczne winorośle oraz drzewka owocowe, którym sprzyja wyjątkowo żyzna gleba. Warto skosztować tzw. wina z wulkanu, czyli lokalnego wyrobu z winnic zgromadzonych chociażby wokół miejscowości Linguaglossa w prowincji Katania.

