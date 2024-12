Sylwester w Zakopanem. Montują już scenę na Równi Krupowej

Dobra wiadomość dla turystów wypoczywających w okresie świątecznym jest taka, że nie ogrodzono części, w której znajduje się napis "Zakopane". Jak podkreśla "Gazeta Krakowska", w minionych latach był on demontowany, a wiele osób robi sobie przy nim pamiątkowe zdjęcie, więc turyści byli zawiedzeni.

Postawiono na mniejsze wydarzenie - na 10 tys. osób (Sylwester Marzeń przyciągał ok. 40 tys. osób). - Będzie to koncert regionalno-folkowy – poinformowała wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. - Na pewno koncert sylwestrowy musi być, ponieważ nie może powstać próżnia po tylu latach organizowania hucznych imprez. Chyba nikt sobie nie wyobraża, żeby sylwestrowego koncertu w Zakopanem nie było. Będzie to impreza skromniejsza, ale chcemy, aby była.