Szajki oszustów naciągają turystów. Naiwnych wciąż nie brakuje

Wydawałoby się, że w dobie powszechnego dostępu do internetu, każdy wie, że w trzy kubki nie da się wygrać. W rzeczywistości jest to bowiem pułapka, ponieważ organizatorzy zabawy nigdy nie dopuszczają do tego, aby biorące w niej udział osoby mogły się wzbogacić. Jeśli skusimy się na pojedynek i obstawimy w nim pieniądze, możemy mieć stuprocentową pewność, że na pewno nie uda nam się ich odzyskać.