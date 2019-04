Szakal złocisty na Podkarpaciu. Jego naturalnym środowiskiem są Bałkany

W Nadleśnictwie Strzyżów w województwie podkarpackim odnaleziono martwego szakala złocistego. Gatunek rozpoznano po typowych cechach zewnętrznych, czyli umaszczeniu oraz charakterystycznych zrośniętych opuszkach środkowych palców przednich łap.

Szakal to trochę większy od lisa drapieżny psowaty. W Polsce pojawił się ok. 2015 r., gdy zauważono go nad Biebrzą, ale również w województwie lubelskim. Innego, najprawdopodobniej potrąconego przez samochód, odnaleziono w województwie zachodniopomorskim. Szakal złocisty to jedyny przedstawiciel szakali żyjący poza Afryką. Jego środowiskiem naturalnym jest pas ciągnący się od Bałkanów Południowych, przez Półwysep Arabski i kraje Bliskiego Wschodu, a także dalej – kraje południowej Azji.