Szał na Chorwację dzięki Eurowizji. Padnie rekord

Polacy kochają Chorwację

Nowy rekord mogą także wygenerować Polacy w tym roku, których w 2023 r. było w Chorwacji ponad milion. - Zgodnie z danymi z systemu eVisitor od początku tego roku do 13 maja br. Chorwacja odnotowała więcej przyjazdów gości z Polski - o ok. 35 proc. oraz wzrost liczby noclegów o ok. 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - mówi Małgorzata Kowalska. I podkreśla, że po świetnym występie Baby Lasagna na Eurowizji - Chorwacja stała się gorącym tematem nie tylko wśród fanów muzyki.