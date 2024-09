Szaleństwo w polskim kurorcie. Tłumy na ulicach i na szlakach

Jak dodała, wielu uczestników korzystało z przerw w programie, żeby wybrać się na zwiedzenie. Robili krótkie wypady na szlaki, odwiedzali muzea. - Widać ich także w kawiarniach i restauracjach, co napędza ruch. Poza nimi w Karpaczu przebywają głównie emeryci i studenci, innych osób praktycznie nie ma. Życie w mieście zamiera ok. godz. 20, co w sezonie wysokim jest nie do pomyślenia - zauważyła Katarzyna Wośko.