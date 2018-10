Szczyrk przygotowuje się do sezonu zimowego. Trasy dostępne od 1 grudnia

Ośrodki górskie zaczynają przygotowywać się do sezonu zimowego. Działania w tym kierunku podjął m.in. ośrodek Beskid Sport Arena w Szczyrku. Zapewniono, że narciarze będą mogli tam szusować już od 1 grudnia.

Szczyrk Mountain Resort to jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce (Shutterstock.com)

Stacja Beskid Sport Arena, ulokowana w Szczyrku-Biłej, posiada ponad 3 km tras. Ośrodek chwali się, że jest w stanie wytwarzać śnieg nawet przy dodatnich temperaturach.

- Zaczęliśmy jego produkcję i magazynowanie, by było go jak najwięcej. Później rozłożymy go na trasie czerwonej, aby 1 grudnia - przynajmniej w jej górnej części - można było zjeżdżać bez względu na pogodę - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Michał Słowioczek, rzecznik prasowy Beskid Sport Arena.

Do sezonu przygotowuje się też Centralny Ośrodek Sportu, który dysponuje trasami na Skrzycznem, modernizuje natomiast system naśnieżania. Z kolei Szczyrk Mountain Resort buduje m.in. nowy wyciąg kanapowy z Hali Skrzyczeńskiej na Zbójnicką Kopę. W rejonie Skrzycznego powstaje również 700-metrowa trasa narciarska, która połączy SMR z COS i należącą do niego trasą Ondraszek. Inwestycje zakończone zostaną przed zimą. Ich łączny koszt ma wynieść ok. 17 mln euro (ok. 73 mln zł).

Szczyrk Mountain Resort to jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce. Zlokalizowany jest na zboczach Małego Skrzycznego i Wierchu Pośredniego. Posiada przeszło 23 km tras.

Szczyrk będzie walczyć z korkami

Szczyrk jest w sezonie zimowym oblegany przez turystów, dlatego także i w tym roku musi zmierzyć się z rozwiązaniem problemów związanych z korkami. Szefowa miejscowego centrum informacji turystycznej poinformowała, że samorząd zamierza, tak jak w ubiegłym roku, zorganizować dla narciarzy i mieszkańców darmową komunikację miejską.

W poprzednim sezonie autobusy kursowały od parkingu w Skalitem do Soliska co kwadrans w godzinach szczytu i co pół godziny poza nim. Możliwe, że w tym roku pojawi się jeszcze jedna trasa.

Warto przypomnieć, że Szczyrk jest największym w Polsce ośrodkiem narciarskim. Długość tras wynosi tu ok. 40 km. W sumie z sąsiednimi gminami: Brenną, Istebną, Ustroniem i Wisłą, przekracza 80 km.

