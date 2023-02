Sztorm na Bałtyku. Może być niebezpiecznie

Sztorm na Bałtyku

Synoptycy prognozują, że zachodni wiatr będzie wiał z prędkością od 30 do nawet 60 km/h, czyli od 5 do 6 w skali Beauforta. W porywach może jednak osiągnąć prędkość od 75 km/h do 87 km/h czyli od 8 do 9 w skali Beauforta. A o sztormie mówimy właśnie, kiedy wiatr osiągnie ten stopień. Na morzu pojawiają się wówczas duże fale z poprzerywanymi obracającymi się grzbietami i pasma piany. Występuje rzęsisty deszcz, a widoczność jest ograniczona