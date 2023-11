Sztorm odsłonił wyjątkowe relikty. Mogą mieć trzy tysiące lat

Sztorm to wielka siła niszcząca, ale też fascynujące zjawisko, które czasami zabiera przybrzeżne tereny i budowle, niszczy wspaniałe klify, ale też potrafi coś dać - wyrzuca na plaże bryły bursztynu lub... odsłania zabytki sprzed tysięcy lat. To, co stało się na plaży w Łazach, wzbudza zachwyt i zaciekawienie zarówno mieszkańców, jak i turystów z różnych zakątków Polski.