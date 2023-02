Ta stolica ma wiele do zaoferowania. W tym roku obchodzi swój 700. jubileusz

Czym zachwyca stolica Litwy?

- W Wilnie jest wiele do zrobienia. To jedyna stolica w Europie, która pozwala na loty balonem na gorące powietrze. Odwiedzający mogą podziwiać miasto i otaczające je bujne lasy z lotu ptaka - mówi Gabrijela Jarovė, reprezentująca Go Vilnius.