Tajemnica Frankenstein. Polskie miasto mogło być inspiracją dla mrocznej powieści

Historia Ząbkowic Śląskich jest nadal żywa

- Pomysł, że Mary Shelley mogła zaczerpnąć inspirację do napisania swojej powieści z historii Ząbkowic Śląskich wyszedł od pana Jerzego Organiściaka. To jest miejscowy, regionalny historyk i człowiek zajmujący się kulturą. On jako pierwszy podjął ten trop, który okazał na tyle nęcący, że wszyscy postanowili pójść jego śladem. Dla takiego małego miasteczka jak Ząbkowice Śląskie, zbudowanie sieci powiązań ze słynnym Frankensteinem było po prostu kuszące i atrakcyjne z perspektywy promocji. To trochę tak jak z potworem z Loch Ness - podsumowuje Joanna Lamparska.