Tajemnicza bursztynowa komnata. Czy znajduje się w starych tunelach w Kaliningradzie?

Przez pewien czas wystawiony był w miejscowym zamku królewieckim. Ale potem światowy konflikt zaczął się rozwijać dla Niemców niekorzystnie. Kiedy Armia Czerwona przybyła do Królewca w kwietniu 1945 roku, komnaty nie można już było znaleźć. Co się z nią stało? Odkrył to niedawno weteran Armii Czerwonej Iwan Tichonow.

Ściśle tajny transport

Inny wariant mówi, że naziści zabrali ją do miasta Auerswalde w Saksonii. _-_ Ze starych dokumentów byłem w stanie uzyskać informacje, że w 1945 roku pewna przesyłka została potajemnie przetransportowana z miasta Königsberg, gdzie po raz ostatni widziano Bursztynową Komnatę, właśnie do miejscowości Auerswald - mówi Matthias Gluba, inżynier budownictwa i historyk amator. Jednak komnaty nie znaleziono w żadnym ze wskazanych miejsc.

Nieznana zawartość skrzyń

Inni badacze są przekonani, że legendarny "bursztynowy" skarb znajduje się w Polsce. W 2000 roku media obiegła sensacyjna wiadomość o tym, że Bursztynowa Komnata znajduje się w Bolkowie. Nad miastem góruje tu potężny zamek. W pobliżu są także ruiny Niesytna i Świn. Legendy mówią, że z tym drugim zamkiem Bolków połączony jest podziemnym tunelem. Dr Stanisław Jan Stulin, wrocławski historyk sztuki, odnalazł świadka ukrycia, tajemniczego mężczyznę o inicjałach C.H. Mężczyzna twierdził, że od Niemców dowiedział się o transporcie, który przybył do miasteczka w listopadzie 1944 roku. Na rynek wjechało 17 ciężarówek wyładowanych skrzyniami, z dwóch uszkodzonych wystawały bursztynowe płyty. Po krótkiej przerwie ciężarówki wjechały do zamku i wyjechały stamtąd już puste.

Tezę dr Stulina miały zweryfikować prace georadarowe, których wyniki rozczarowały poszukiwaczy. Pomimo wielu spekulacji nie ma bezpośrednich dowodów na transport skarbu z zamku królewieckiego. _-_ Bursztynowa Komnata pozostała w Kaliningradzie do 1945 roku, kiedy to miasto zostało podbite przez Armię Czerwon -, powiedzieli brytyjscy dziennikarze śledczy Adrian Leva i Catherine Scott-Clark. Według nich po prostu nie ma dowodów na to, że tak duży obiekt został usunięty z zamku w Kaliningradzie. Czy jest to kluczowy fakt, na którym naukowcy powinni się teraz skupić?