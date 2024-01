Tajemnicze miejsce na Wawelu. Czy w końcu pokażą je turystom?

Wyjątkowe miejsce

- Można powiedzieć, że jest to jedno z bardziej tajemniczych miejsc Wawelu, ze względu na to, że nie jest ono udostępniane na co dzień turystom, a na pewno jest bardzo atrakcyjne - mówi Martyna Bulińska, konserwatorka architektury na Wawelu. - Tak naprawdę jest to pierwsza na taką skalę więźba dachowa w Polsce w całości metalowa. Została ukończona w zasadniczej części w 1914 roku, a więc ma już ponad 100 lat i myślę, że zachwyca każdego, kto tu się znajdzie - swoją geometrią, ogromem i przede wszystkim lekkością konstrukcji. To jest ewenement na skalę krajową - podkreśliła.