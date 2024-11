Tajemniczy kod na karcie pokładowej. Co oznacza?

Czym jest kod SSSS?

Kod SSSS to skrót od Secondary Security Screening Selection. Informuje on o tym, że pasażer został wytypowany do wtórnej, bardziej szczegółowej kontroli bezpieczeństwa. Taka selekcja jest częścią procedur zarządzanych przez agencje bezpieczeństwa w celu zwiększenia ochrony podczas lotów.