Tajemniczy obiekt obok wraku Titanica zidentyfikowany. "Tętni życiem"

- Nie wiedzieliśmy, co odkryjemy. Sonar mógł wskazywać na dowolnie wiele rzeczy, w tym potencjalnie kolejny wrak statku. Szukałem okazji do zbadania tego dużego obiektu, który pojawił się na sonarze tak dawno temu - poinformował w komunikacie prasowym weteran morskich eksploracji - Paul Henry Nargeolet - który służył 25 lat we francuskiej marynarce wojennej.