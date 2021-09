Tajlandia chce przyciągnąć turystów. "Przywileje" dla cudzoziemców

W Tajlandii zaszczepiono dotąd ok. 16 proc. populacji, a liczba nowych zachorowań od połowy sierpnia stale spada. Od początku epidemii wykryto 1,35 mln zakażeń, zmarło zaś 14 tys. ludzi chorych na COVID-19. W ostatnim tygodniu notowano każdego dnia średnio 14,8 tys. nowych infekcji koronawirusa. Ponad to od września Tajlandia wznowiła zawieszone wcześniej loty krajowe. Wiele krajów, w tym USA i Wielka Brytania nadal odradzają swoim obywatelom podróże do Tajlandii.