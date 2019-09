Tajska "gołębianka". Płoszy ptaki, aby turyści zrobili zdjęcie na Instagrama

Z zagranicznych wojaży często przywozimy różnego rodzaju pamiątki. Sporo osób woli jednak uchwycić ulotne chwile na fotografii. Kiedy jednak dany moment nie prezentuje się na zdjęciu nadzwyczaj wybitnie, można komuś zapłacić, aby obraz wyglądał znacznie lepiej.

I nie chodzi tutaj wcale o komputerowy retusz fotografii. Turyści, którzy przyjeżdżają do Chiang Mai w Tajlandii często odwiedzają okolice bramy Tha Phae. Miejsce to upodobali sobie zwłaszcza łowcy zdjęć ze względu na wyjątkową architekturę i liczne gołębie, które uchwycone w locie na nieruchomym obrazku tworzą niezwykłą kompozycję.

Ale skoro pojawił się popyt, pojawiła się i podaż. Przy ulubionej lokacji instagramerów pojawiła się 30-letnia Noon, która, machając białą flagą, zmusza ptaki do lotu. Oczywiście nie robi tego za darmo, ale opłata w wysokości jednego dolara (4 zł) jest raczej symboliczna.

Przez cały dzień kobieta zarabia ok. 16 dolarów (ok. 65 zł), co pomaga jej opłacić edukację córki. Głównymi klientami 30-latki są chińscy turyści, pozujący na tle Tha Phae. Uzyskany efekt często można zobaczyć przeszukując Instagrama.