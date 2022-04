Tajwan. Nietypowa eksplozja blisko świątyni. Do sieci trafiło nagranie

Chętni pomagali sprzątać po wybuchu wulkanu

O pomoc w posprzątaniu po erupcji poproszono chętnych, którzy zorganizowali koparkę, by skierować muł do rowów melioracyjnych, z dala od dróg i okolicznych pól ryżowych. Zwykle po wybuchu wulkanu Wandan rozpala się ogień, by przyspieszyć uwalnianie się gazu ziemnego. Tym razem erupcja nastąpiła jednak zbyt blisko budynku.