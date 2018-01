Tak hartuje się dzieci w przedszkolu. W kostiumach kąpielowych biegają po śniegu

Myślicie, że hardcorowe jest kąpanie się w przeręblu? Nagranie z przedszkola na Syberii pokazuje, że prawdziwym wyczynem jest hartowanie, jakie przechodzą tam małe dzieci. Filmik lotem błyskawicy rozprzestrzenia się w sieci i budzi kontrowersje. Tylko czy jest się czym oburzać?

Dzieci z syberyjskiego przedszkola biegają po głębokim śniegu. Ubrane są tylko w stroje kąpielowe, a do tego polewają się lodowatą wodą z plastikowych wiaderek. Wygląda na to, że świetnie się bawią, a my zaczynamy się zastanawiać, czy to już znęcanie?