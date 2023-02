Tak przechytrzyła linie lotnicze. Zaoszczędziła 500 zł

Podróżna zamiast zlecić transport bagażu linii lotniczej, z którą podróżowała, postanowiła wysłać go kurierem. Za nadanie paczki do Kaliforni zapłaciła 34 dolary (ok. 150 zł). Relację z całej akcji nagrała i zamieściła w serwisie TikTok, gdzie szybko stała się wiralowa.