Takie rzeczy tylko we Włoszech. Znak nakazu zaskakuje

Nietypowy pomysł radnych

- Ta idea narodziła się, gdy wieczorem zatrzymałem się, by popatrzeć na zachód słońca na naszej cudownej promenadzie nadmorskiej, właśnie oddanej do użytku. Pomyślałem: przydałby się tu ładny znak drogowy - powiedział Formicola. Przypomniał, że pejzaż Portici zainspirował także malarzy do tworzenia swoich dzieł.