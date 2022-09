Takiej oferty jeszcze nie było. To pierwszy raz w historii

- W ostatnich tygodniach widzimy wzrost zainteresowania wyjazdami egzotycznymi - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. - Najczęściej wybieranym kierunkiem jest słynąca z bajecznych plaż Dominikana. Zainteresowaniem cieszą się też wyjazdy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z polskich lotnisk polecimy zarówno do popularnych poprzedniej zimy Meksyku, na Zanzibar, Kubę, jak i w nowe miejsca: do Tajlandii czy Wietnamu. Rezerwując wyjazd z wyprzedzeniem, jeszcze we wrześniu, można skorzystać z promocji i rabatów oferowanych przez biura podróży - dodaje ekspertka.