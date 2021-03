Tanie linie przesuwają start wielu tras z Polski. Dokąd na razie nie polecimy?

W wielu krajach Europy trwa obecnie trzecia fala koronawirusa, co zmusiło rządy do przedłużenia restrykcji. Sytuacja nie sprzyja podróżom - w wielu miejscach nawet zrobienie testu na COVID-19 nie wystarczy, bo po przyjeździe i tak trzeba poddać się kwarantannie, np. w Grecji.

Ryanair - 90 tras ruszy dopiero w maju

Przykładowo z Gdańska dopiero w maju polecimy do Alicante czy Pafos, z Modlina do Neapolu, Porto czy Barcelony, a z Katowic do Aten czy Katanii. Lista jest długa - łącznie przewoźnik przesunął start 90 tras z marca na maj.

Wizz Air - nowości startują w czerwcu

Kilka tras będzie dostępnych przez ok. 2 tyg na przełomie marca i kwietnia, a potem znów zostaną zawieszone. Ruszą jak pozostałe w czerwcu. Dotyczy to m.in. lotów z Gdańska do Barcelony, z Katowic do Aten i Katanii, z Krakowa do Nicei i Larnaki czy z Warszawy do Alicante.