Wakacje 2021. Niespodziewany hit lata

Przedsprzedaż lata 2021 w biurach podróży trwa już od kilku miesięcy, ale to właśnie początek roku dla wielu Polaków stał się impulsem do podjęcia decyzji o terminie i miejscu wakacyjnego urlopu. Z tygodnia na tydzień rośnie zainteresowanie wyjazdami – zarówno na majówkę, jak i wypoczynek w wysokim sezonie.

Turcja - hit lata 2021

Królową w biurach podróży od lat jest Grecja. Jednak w tym momencie to Turcja podbija serca Polaków, będąc zdecydowanym numerem jeden wśród najchętniej wybieranych kierunków na lato 2021. Urlop w tym kraju w okresie od kwietnia do października zarezerwował prawie co trzeci turysta. Kraj Półksiężyca o ponad 10 punktów procentowych wyprzedza Grecję, a na trzecim miejscu jest Egipt. Ostatnie dni pokazują jednak, że Egipt ma szansę zmniejszyć ten dystans.

Jak nasze wydatki mają się do kierunku wakacji? Najwięcej średnio płacimy za urlop w Turcji i Grecji, gdzie wybieramy się zarówno z drugą połówką, jak i całymi rodzinami, często do 4- lub 5-gwiazdkowych hoteli z basenami, całymi aquaparkami czy animacjami dla dzieci. Najmniej – z zagranicznych kierunków – przeznaczamy na urlop w Chorwacji, ale tu wpływ na średnią cenę rezerwacji ma przede wszystkim forma podróży. Ponad połowa dokonanych rezerwacji do tego kraju to wakacje z dojazdem własnym.