Wakacje 2021. Jakie będą ceny wyjazdów?

Nadchodzący sezon urlopowy będzie inny niż wszystkie. Po roku pandemii turyści są wyjątkowo stęsknieni za podróżami. Wielu z nich obawia się jednak, jak miesiące obostrzeń wpłyną na ceny wyjazdów. Anna Podpora z Wakacje.pl rozwiewa wątpliwości i zdradza, na jakie nowości w biurach podróży możemy liczyć w sezonie letnim 2021.

Marzysz o zagranicznym urlopie na południu Europy, ale boisz się, czy nie nadwyręży on rodzinnego budżetu? Mamy dobre wiadomości. W tej chwili ceny wyjazdów na wakacje w 2021 roku są bardzo zbliżone do tych, które znamy z poprzedniego roku, jeszcze sprzed pandemii.

Ceny wakacji na lato 2021

- Słuchając o ograniczeniach w obłożeniu obiektów noclegowych czy reżimie sanitarnym można dojść do wniosku, że w tym roku będzie drożej. W praktyce nie przekłada się to jednak na jakiś skokowy wzrost cen wakacji w 2021 roku. Powinniśmy się liczyć z bardzo porównywalnymi kosztami, jakie do tej pory ponosiliśmy albo uwzględnialiśmy w budżecie domowym na wyjazd wakacyjny – mówi Anna Podpora, Kierownik Działu Produktu w Wakacje.pl.

Turyści często też zastanawiają się, czy warto wykupić wczasy wcześniej, czy może jednak lepiej poczekać na last minute, których promocyjne ceny potrafią być wyjątkowo atrakcyjne.

First minute czy last minute?

- Jeżeli planujemy wyjazd wakacyjny w określonym terminie, wiemy, do jakiego hotelu chcemy pojechać, jeżeli zależy nam na jakichś konkretnych parametrach tego wyjazdu, to nie czekajmy na lasty, a w tym roku szczególnie, a to ze względu na to, że tych ofert jest mniej - radzi Anna Podpora.

Najbardziej popularne i lubiane hotele są dostępne, ale ze względu na nowe zasady bezpieczeństwa liczba miejsc jest bardziej ograniczona niż w poprzednich latach.

- Jeśli lubimy planować wakacje na ostatnią chwilę, bo mamy taką elastyczność, jeżeli chodzi o termin urlopu, jest dla nas drugorzędne, do którego hotelu pojedziemy, ważne, żeby wyjechać na wakacje, to oczywiście oferty last minute też będą dostępne – dodaje Podpora.

Getty Images Turcja to na ten moment najchętniej wybierany kierunek na lato 2021 Źródło: Getty Images

Bonusy w biurach w sezonie 2021

Jak co roku możemy liczyć na zniżki i bonusy w przedsprzedaży –np. rabaty nawet do 50 proc., niskie zaliczki czy bonusy dla dzieci. W tym roku widać też wyraźną potrzebę klientów zabezpieczenia się na wypadek nagłej zmiany planów. Wiele ofert biur podróży oferuje możliwość nawet kilkukrotnej bezpłatnej zmiany rezerwacji wyjazdu na inny termin. Zmienić możemy między innymi termin wyjazdu, kierunek, hotel, rodzaj pokoju, a nawet lotnisko wylotowe czy dane uczestników.

Pojawiło się też wiele produktów ubezpieczeniowych zabezpieczających nas na wypadek zachorowania na COVID-19. Jeżeli wybierzemy ofertę z takim wariantem i przed wyjazdem zachorujemy na Covid-19 albo trafimy na kwarantannę, nie stracimy środków, które wpłaciliśmy na wycieczkę. Albo będziemy mogli wybrać inny termin wyjazdu, albo uzyskamy od ubezpieczyciela zwrot środków.

Przykładowe ceny wakacji w najpopularniejszych krajach

Na ten moment najchętniej wybieranym kierunkiem przez Polaków na wakacje 2021 jest Turcja. 7 dni w popularnym 5-gwiazdkowym hotelu przy plaży, z pakietem all inclusive, zjeżdżalniami i atrakcjami dla dzieci, w połowie lipca kosztuje od 2 917 zł za os. Para zapłaci więc ok. 5900 zł za pokój. Rodzina z 1 dzieckiem około 7 tys. zł za pokój 3-osobowy. Pokój 4-osobowy dla rodziny z 2 dzieci – około 9100 zł. Ogólnie wakacje all inclusive w Turcji zarezerwujemy od 1700 zł za os. (hotel 3-gwiazdkowy w Side).

Popularna jest także Grecja, szczególnie wyspy. 7 dni na Krecie, w 5-gwiazdkowym hotelu z aquaparkiem, 500 metrów od piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza, z pakietem all inclusive to około 3 660 zł za os. Wakacje all inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu blisko plaży zaczynają się od 2000 zł za os.

