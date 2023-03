Tanie loty na majówkę. Bilety od 100 zł w dwie strony

Tanie bilety na majówkę

Z polskich miast na majówkę tanio można polecieć m.in. do Szwecji, Norwegii i Włoch. Z Gdańska do Göteborgu, Oslo czy Sztokholmu polecimy za ok. 100 zł w dwie strony. W majówkę do Londynu można polecieć za ok. 250 zł w dwie strony z Bydgoszczy i Szczecina, a do Mediolanu dotrzemy za ok. 300 zł z Lublina i Gdańska.