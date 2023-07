Tanie podróże pociągami. Kolejne kraje kuszą turystów

Wspieranie transportu publicznego

Inicjatywy wprowadzane przez Francję i Hiszpanię stanowią część szerszego trendu w Europie, który zakłada wspieranie transportu publicznego i zachęcanie do podróżowania koleją. Dzięki takim akcjom, podróże stają się bardziej dostępne dla wielu osób, co przyczynia się do rozwoju branży turystycznej i ekonomicznego wzrostu regionów.