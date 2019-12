TasteAtlas. Interaktywna mapa lokalnych przysmaków

To kulinarne spełnienie marzeń podróżników spragnionych nowych doznań. Ta mapa zdecydowanie ułatwi dostęp do najlepszych smakołyków w każdym zakątku świata. Wystarczy przesunąć palcem i przybliżyć na dany region.

Można powiedzieć, że TasteAtlas do globalna mapa smaków. Jeśli nie jesteście pewni, co dobrego powinniście zjeść na miejscu, a informacje w przewodnikach lub poradnikach turystycznych są dla was niewystarczające – mapa smakołyków będzie najprostszym i najbardziej rzetelnym rozwiązaniem.