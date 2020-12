Tatry. Łyżwiarze na Czarnym Stawie. TPN apeluje o rozsądek

Jak co roku nie brakuje osób, które traktują życie, jakby wygrały je na loterii. Spacery czy tańce na zamarzniętej tafli górskich jezior, to już klasyk. Jeden z użytkowników Facebooka udostępnił na grupie Tatromaniacy wideo, na którym widać dwoje łyżwiarzy korzystających z uroków zimy na Czarnym Stawie. "Niezbyt odpowiedzialnie" - czytamy w opisie do załączonego nagrania.