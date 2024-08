Królowa all inclusive idzie po rekord. "Zdobywa uznanie nawet wśród najbardziej wymagających"

- To właśnie te aspekty - łatwość podróżowania, bezpieczeństwo, gościnność oraz znakomita oferta hotelowa - sprawiają, że Polacy tak chętnie wracają do Turcji. Każdy, kto choć raz spędził tam wakacje, doceni wyjątkową atmosferę tego kraju, co niejednokrotnie skutkuje powtórnymi wizytami i stałą sympatią do tego kierunku. W tym roku spodziewamy się, że ten kierunek będzie numerem jeden w podróżach poza sezonem, ponieważ słoneczna pogoda i ciepłe kąpiele w morzu cieszą turystów aż do listopada - podsumowała ekspertka z Wakacje.pl.