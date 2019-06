Tego nie wie wielu rodziców. Także dzieci mogą dostać odszkodowanie za zakłócony lot

Jeżeli planujesz rodzinną podróż wakacyjną lub wyjazd z okazji Dnia Dziecka, pamiętaj, że prawo lotnicze chroni nie tylko dorosłych, ale również najmłodszych. Każdy członek rodziny jest uprawniony do rekompensaty w wysokości do 600 euro, nawet niemowlę.

Przez lata linie lotnicze były zdania, że dzieci poniżej 2. roku życia powinny być zwolnione z obowiązku otrzymania odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, ze względu na to, że nie wymagają osobnego miejsca na pokładzie samolotu . Jednak sytuacja zmieniła się dzięki przełomowym sprawom sądowym, podczas których udowodniono, że prawo do odszkodowania jest obowiązujące, dopóki rodzice uiszczają liniom lotniczym dodatkową opłatę za swoje dziecko.

W 2016 r. Thomas Cook wypłaciły należną rekompensatę opiekunom dziecka poniżej 2. roku życia za opóźniony lot. To była przełoma decyzja i od tamtej pory, jeżeli dojdzie do zakłóceń lotu, rodziny podróżujące z niemowlętami (pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziecko), mogą ubiegać się o odszkodowanie w ich imieniu.

Prawo do opieki

Linie lotnicze zobowiązane są nie tylko do wypłaty odszkodowania za spowodowane zakłócenia, ale także do opieki nad poszkodowanymi pasażerami, którzy spędzają wiele godzin na lotnisku w oczekiwaniu na wylot. W Unii Europejskiej pasażerów chronią przepisy ruchu lotniczego uznawane za jedne z najbardziej solidnych na świecie. Zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004 podróżni, których loty są odwołane lub opóźnione powyżej 3 godzin mogą ubiegać się o rekompensatę finansową, podczas gdy prawo do opieki zaczyna obowiązywać już po 2 godzinach.